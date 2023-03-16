ГУР: даних про передачу балістичних ракет Росії немає, Іран вичікує

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляє, що даних про передачу Іраном балістичних ракет Росії немає, Тегеран поки що займає «вичікувальну позицію».



«Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів. Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Ведуться переговори з М'янмою, країнами Африканського континенту, Близького Сходу. Іран так, постачає боєприпаси. РФ намагається отримати й інше озброєння, зокрема БПЛА, не тільки ті, що вже використовують. Крім того, Росія зацікавлена в отриманні балістичних ракет», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами представника ГУР, поки що інформації про передачу цього озброєння Росії немає.

«Іран усе-таки вичікує, зайняв у цьому питанні вичікувальну позицію», – додав Скібіцький, зазначивши, що Іран і Росія обопільно зацікавлені у співпраці.

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Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha.

На початку березня видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану. За даними видання, одним із головних чинників такого рішення Москви стала погроза США забезпечити Київ балістичними снарядами ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.