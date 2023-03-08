Іран таємно постачає Росії кулі, ракети і мінометні снаряди – Sky News

Близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів перевезено до Росії через Каспійське море двома вантажними суднами Musa Jalil та Begey, які вийшли з іранського порту під прапорами РФ, повідомляє Sky News 8 березня з посиланням на джерело.

Співрозмовник Sky News стверджує, що всього на двох суднах було близько 200 контейнерів зі зброєю, а Росія заплатила за постачання готівкою.

При цьому телеканал зазначає, що йому не вдалося перевірити інформацію про обсяги постачання з незалежних джерел.

З осені 2022 року Росія використовує для ударів по військових та енергетичних обʼєктах України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, які російські військові перейменовують на «Герань-1» та «Герань-2». У лютому 2023 року газета The Guardian писала, що Іран передав Росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання.

Восени газета The Washington Post повідомляла, що Іран поставить Росії балістичні ракети малої дальності «Фатех-110» та «Зульфікар». У березні джерела Financial Times заявили, що Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет в Ірані через побоювання, що після цього США розпочнуть постачання Україні далекобійних ракет ATACMS.