Санкції не досягли результату, Росію підтримала Азія – світові ЗМІ

Чому запроваджені Заходом економічні санкції проти країни-агресора Російської Федерації та відмова від російських енергоносіїв не досягли бажаного ефекту? Чому російська економіка далі здатна продовжувати виснажливу війну проти України? Про це пишуть світові ЗМІ та аналітичні центри.

Протягом року війни проти України і запроваджених США, ЄС та іншими країнами Заходу санкцій, Кремлю вдалося налагодити нові канали для експорту сировини і закупівлі зброї. Головним чином завдяки Китаю та іншим державам Азії.

Сподівання України на звільнення усіх своїх територій і припинення кровопролитної російської агресії, серед іншого, базувалися й на розрахунку, що санкції Заходу та відмова від закупівлі російського газу та нафти виснажать ресурси Росії і вона не зможе довго продовжувати війну.

Проте, виявилося, що і через рік військових дій Росія не послаблює наступ на Україну, а ціла низка держав світу – насамперед країн Азії – почала надавати допомогу країні-агресору. Причому, ця допомога надається як у військовій, так і в економічній сфері, забезпечуючи Кремлю надходження необхідних коштів.

Військова допомога

Іран

Так, у листопаді минулого року Іран таємно поставив Російській Федерації щонайменше 18 дронів-безпілотників для ударів по Україні. Про це повідомило британське видання Guardian із посиланням на іранські джерела. За їхніми даними, більшість безпілотників були таємно передані на російський корабель у Каспійському морі, інші – відправлені національною іранською авіакомпанією.

Іран також направив до Москви 54-ї технічних фахівців для навчання та допомоги в експлуатації дронів. Guardian зазначає, що відправку здійснили одразу після того, як у листопаді офіційні Тегеран та Москва обмінялися візитами делегацій обох країн.

Наприкінці лютого вже 2023-го розвідслужба Міністерства оборони США надала докази – фотографії – та технічний звіт про розслідування завданих по Україні ударів іранськими бойовими безпілотниками «Шахед» та «Мохаджер». Офіційний Тегеран виправдовується тим, що партію дронів нібито було поставлено Росії ще до початку воєнних дій в Україні.

Північна Корея

Ще один військовий постачальник Росії – Північна Корея. Агентство Reuters, з посиланням на представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, повідомило, що протягом року КНДР поставила російській приватній військовій компанії «Вагнер» протитанкові ракети та системи ПРО.

Кірбі при цьому зазначив, що кількість зброї, яку ПВК отримує від Пхеньяну, не змінить динаміку війни. Власник групи «Вагнер» Євген Пригожин назвав інформацію про ці поставки «чутками та спекуляцією».

Раніше у Білому домі заявляли, що північнокорейці таємно постачають Росії артилерійські снаряди. Офіційний Пхеньян це також заперечує.

Підтримали економіку Росії

Іноземною військовою допомогою Кремлю справа не обмежується. За оцінками західних аналітиків, обсяг зовнішньої торгівлі Росії, який скоротився внаслідок західних санкцій, до кінця минулого року вже майже повернувся до довоєнного рівня.

Тільки тепер торгівлю з РФ активно розвивають держави Азії.

За даними The New York Times: Іран, Туреччина, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія і Китай почали постачати Росію товари, надходження яких із Заходу припинилося через санкції. Мова йде про все: від комп'ютерних чипів і смартфонів до побутової техніки.

На це вказує збільшення обсягу російських морських перевезень в останні місяці.

МВФ прогнозує зростання економіки РФ на 0,3% у 2023 році.

«Стратегія Заходу полягає у взаємодії з урядами цих держав на дипломатичному рівні, публічно інформувати про їхні кроки, а також у інших способах досягнення мети – наприклад, попереджати про можливі санкції, як у випадку з Китаєм, щоб ця допомога [ Росії] сходила нанівець. Хоч усі ці кроки так чи інакше допомагають досягати мети , все ж ключовим залишається питання – чи вдасться вплинути на Китай, допомога якого Росії може бути більшою, аніж допомога всіх інших держав разом узятих», – наголосив в інтерв'ю з російською службою «Голосу Америки» старший політолог Інституту Гудзона Річард Вейтс.

Китай – ключова проблема

Багато держав досі не можуть дозволити собі – або не хочуть – відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. В окремі місяці 2022 року Китай та Індія разом імпортували з Росії до 2, 5 мільйонів барелів нафти-сирцю на день, повідомила організація CEPA.

Ключовим партнером Російської Федерації в цих умовах є друга економіка світу – Китайська Народна Республіка (КНР).

З початку війни в Україні Китай збільшив експорт енергоносіїв із Росії на 60%. Цим, влада КНР не стільки піклується про долю режиму Путіна, скільки прагне задовольнити свої гігантські потреби в сировині за зниженими цінами.

Ще більше Білий дім турбує можливість надання Пекіном військової допомоги Кремлю.

Якщо Китай почне надавати Росії будь-яку військову допомогу – це буде кардинальна ескалація, що різко збільшить конфронтацію із Заходом

«Якщо Китай почне надавати Росії, у її війні з Україною, будь-яку військову допомогу – озброєння, боєприпаси – це буде кардинальна ескалація з участю Китаю, що різко збільшить шанси подальшої конфронтації – можливо, навіть між Китаєм, з одного боку, та США та їхніми союзниками, з іншого.

У разі надання Росії такої допомоги США швидше за все введуть санкції проти причетних до цього компаній. Також це може призвести до серйозного порушення дипломатичних відносин США та КНР. Такий крок змусив би Сполучені Штати значно збільшити витрати на оборону і викликав настороженість багатьох інших країн», – вважає Тім Хіт, експерт аналітичної компанії RAND Corporation.

Поки Китай залишається найбільшим споживачем російської сировини, Захід не зможе ізолювати Росію на світовому ринку, вважають експерти.

Більше того, нещодавня нова хвиля напруження між Вашингтоном та Пекіном щодо шпигунських повітряних куль у небі над Америкою, може лише зміцнити бажання Пекіна «дратувати» Сполучені Штати, забезпечуючи Кремлю сприятливий економічний режим.

Це новий серйозний виклик для Сполучених Штатів. Більше того, європейці тут можуть не виявляти єдності з Вашингтоном: економіки багатьох європейських держав, наприклад Німеччини, дуже залежать від китайського ринку.

Усі ці фактори свідчать про те, що у Кремля все ще є способи обійти західні санкції та знайти джерела та засоби для продовження війни з Україною.