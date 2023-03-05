У ЄС «немає доказів», що Китай розглядає надання зброї Росії – фон дер Ляєн

Наразі в Європейського Союзу немає підстав думати, що Китай планує передати Росії зброю – про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з канлцером Німеччини Олафом Шольцем 5 березня.

«Ми не маємо доказів цього (планів Пекіну надати зброю Росії – ред.) наразі, але маємо стежити за цим щодня», – сказала вона.

Водночас фон дер Ляєн не відповіла однозначно на питання, чи Євросоюз запровадить санкції проти Китаю в разі такої передачі зброї, назвавши його «гіпотетичним», на яке можлива відповідь, тільки якщо вона стане фактом.

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Шольц, своєю чергою, підкреслив, що китайський уряд «заявив, що не надаватиме більше зброї», цитує Politico.

«Ми наполягаємо на цьому і моніторимо це», – додав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

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МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.