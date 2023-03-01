Блінкен каже, що «не планує» зустрічатися з головами МЗС Росії й Китаю на G20

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 1 березня, що не буде зустрічатися з міністрами закордонних справ Росії та Китаю на зустрічі «Групи 20» у Нью-Делі цього тижня, наголосивши, що Москва несерйозно налаштована щодо припинення війни в Україні.

«Я не планую бачитися з ними на G20», – сказав Блінкен журналістам у Ташкенті перед вильотом до Нью-Делі, додавши, що він очікує взяти участь у групових засіданнях зі згаданими міністрами.

Блінкен відмовлявся від особистої зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відкидаючи заяви Росії про готовність обговорювати війну, розв’язану проти України.

Востаннє Блінкен і Лавров зустрічалися в січні 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Як очікують, війна Росії проти України стане важливою частиною дискусій на зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20) в Індії 1-2 березня. Зростання напруженості між США та Китаєм, ймовірно, також стане предметом зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії.