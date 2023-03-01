Голови МЗС країн G20 зустрічаються в Індії. Війна Росії проти України буде темою обговорень

Війна Росії проти України стане важливою частиною дискусій на зустрічі міністрів закордонних справ «Групи 20» (G20), водночас господар зустрічі Індія впевнена, що економічним викликам, спричиненим війною, буде приділено таку ж увагу, заявив міністр закордонних справ Індії 1 березня.

«Так, враховуючи характер і ситуацію, що розвивається в російсько-українському конфлікті, це буде важлива тема для обговорення», – цитує головного дипломата Індії Вінея Кватру агентство Reuters.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій. Зокрема, очікується приїзд до Нью-Делі державного секретаря США Ентоні Блінкена, а також російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Двосторонню зустріч між ними вважають малоймовірною. Блінкен і Лавров не перебували на спільних зустрічах після засідання G20 на Балі в липні, яке, за словами західних чиновників, російський міністр закордонних справ залишив.

Востаннє Блінкен і Лавров зустрічалися в січні 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Після вітальної вечері пізніше в середу обговорення відбудуться 2 березня.

Як очікують, зростання напруженості між США та Китаєм, ймовірно, також стане предметом зустрічі міністрів закордонних справ G20.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії.

Підтримка Китаєм військових зусиль Росії створила б «серйозну проблему» для відносин США і Китаю, а також для відносин Китаю з іншими країнами світу, сказав Блінкен, додавши, що він сподівається, що Пекін серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.

Крім того, США висловили скептичне ставлення до оприлюдненого 24 лютого МЗС Китаю плану щодо врегулювання війни Росії з Україною.

Раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.