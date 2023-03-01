Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна?

(Рубрика «Точка зору»)

Олександр Лукашенко прибув до Китаю – можливо, це найважливіший його візит із часу нападу Росії на Україну. Нападу, для якого Лукашенко надав територію власної держави, у такий спосіб виключивши навіть теоретичну можливість маневрування між Росією та Заходом. Колись Лукашенко називали «останнім диктатором Європи». Сьогодні вже називають одним із агресорів, готових до зневажання міжнародного права та злочинів заради збереження влади. І при цьому, можливо, його режим – одна з цілей Кремля, мешканець якого, схоже, переймається ідеєю поглинання всіх колишніх радянських республік, а не лише України.

Це прагнення Володимира Путіна до територіальної експансії, гадаю, завжди було очевидним для Олександра Лукашенка. Саме тому він у 2008 році продовжував підтримувати ідею територіальної цілісності Грузії та зберігав добрі стосунки з Міхеїлом Саакашвілі. Тільки зараз Путіну вдалося домогтися від Лукашенка «туристичної» поїздки до Сухумі, а днями – зустрічі з президентом Абхазії Асланом Бжанією в Мінську. Але при цьому про визнання незалежності Абхазії за російським зразком не йдеться: Лукашенко спілкувався з Бжанією як із керівником якоїсь «республіки», а не суверенної держави.

Формального визнання російського статусу окупованого півострова Путін так і не дочекався

Приблизно ті самі маневри у 2014 році Лукашенко робив і з Кримом. Формального визнання російського статусу окупованого півострова Путін так і не дочекався. Лукашенко кілька разів обіцяв приїхати до Криму після 2020 року, коли Україна заявила про готовність приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, навіть заявив про можливість такої поїздки через Росію – якщо через Україну його не пускають. Але до Криму він так і не доїхав. І зрозуміло, чому – там, де Крим чи Донецька область, там може бути Могилевська чи Вітебська, якщо, впевнений, того захочеться Путіну.

Але хто може тепер гарантувати Лукашенку збереження влади в суверенній країні – поготів, що тепер на території цієї країни розташовані російські війська, які не мають наміру нікуди йти? Думаю, залишилася лише одна людина – Сі Цзіньпін.

Китай завжди намагався вибудовувати свої власні відносини з Білоруссю, так би мовити, оминаючи Росію

Так, звичайно, Білорусь із Китаєм спільних кордонів не має. У цьому сенсі Пекіну набагато простіше взаємодіяти з країнами Центральної Азії, і всі ми спостерігали, з якою повагою приймали голову КНР в Казахстані й потім в Узбекистані на саміті Шанхайської організації співробітництва.

Але й Китай тепер має не так багато європейських партнерів, які потребують не лише економічної співпраці з Пекіном, а і його політичної підтримки. Саме тому Китай завжди намагався вибудовувати свої власні відносини з Білоруссю, так би мовити, оминаючи Росію.

Китаю дуже важливо, щоб сама Білорусь не зав'язала остаточно в російській війні проти України

Ну і не забуватимемо, що Лукашенка завжди можна використовувати як прикриття для співпраці з самим Путіним – наприклад, якщо йтиметься про рішення щодо постачання озброєння. Китайське керівництво може побоюватися прямої співпраці з Москвою, щоб не нарватися на західні санкції. А Мінськ, гадаю, може здаватися не таким небезпечним партнером.

Ну і, цілком імовірно, Китаю дуже важливо, щоб сама Білорусь не зав'язала остаточно в російській війні проти України, щоб її армія не була задіяна в нападі на Україну, щоб нові санкції остаточно не знищили б роль Білорусі, яка і без того зменшилася, як «транзитного вікна» Китаю. Простіше кажучи, всі переговори Олександра Лукашенка та Сі Цзяньпіна, гадаю, можна звести до одного дуже важливого для них завдання: як допомогти російському президенту і при цьому не пропасти самим.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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