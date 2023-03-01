Кремль може використати візит Лукашенка до Китаю для обходу санкцій – ISW

Росія може використовувати візит авторитарного правителя Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, серед яких є обхід режиму санкцій, вказують експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Deutsche Welle повідомляла, що Лукашенко підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, зокрема, торгово-економічних, інвестиційних, гуманітарної та політичної співпраці з Китаєм під час триденного візиту. Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки Білорусь має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших компонентів, імпортованих з інших держав», – указано в повідомленні.

Також метою візиту Лукашенка може бути просування наративу про те, нібито Росія готова до мирних переговорів.

«Під час офіційного візиту до Китаю Лукашенко заявив, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та що є унікальна можливість припинити війну в Україні до того, як Росія поставить свою економіку на міцнішу воєнну основу. Лукашенко також звинувачував Захід і США в тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів із Росією», – відзначають аналітики.

Олександр Лукашенко, близький соратник російського президента Володимира Путіна, розпочав триденний візит до Пекіна 28 лютого, в той час, як геополітична напруженість зростає через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Китай заявляє, що цей візит є «можливістю сприяти подальшому розвитку всебічного співробітництва» із Білоруссю.

Водночас зростає занепокоєння через те, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Це, на думку офіційних осіб Сполучених Штатів Америки, призведе до серйозних наслідків.