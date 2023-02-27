Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Білорусі

Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Білорусі через внутрішні репресії в країні та підтримку війни РФ проти України.

Під санкціями залишаються майже 200 людей і понад 30 компаній.

«Обмежувальні заходи полягають у забороні на поїздки до ЄС і заморожуванні активів осіб зі списку – наразі це 195 осіб, включаючи Олександра Лукашенка, – і заморожування активів для 34 організацій. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено прямо чи опосередковано надавати кошти тим, хто внесений до списку», – йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

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З серпня 2020 року ЄС запровадив послідовні раунди санкцій проти осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі та в контексті участі Білорусі у війні Росії проти України.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Частина російських військ атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.