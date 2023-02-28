У Білорусі почалися навчання територіальної оборони

У Білорусі почалися навчання органів управління територіальної оборони, які триватимуть до 3 березня, повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, навчання спрямовані на «підвищення рівня підготовки і злагодженості органів управління територіальної оборони до формування територіальних військ».

Протягом чотирьох днів в усіх адміністративних районах будуть проведені теоретичні та практичні заняття з посадовими особами виконавчих комітетів і військових комісаріатів, адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів, пройдуть перевірки наявності та умов зберігання наявних запасів матеріальних засобів.

Під час навчань особливу увагу мають приділити підготовці військовозобов’язаних, яким під час одноденного навчання розкажуть про основи і порядок дій під час формування територіальних військ.

Навчання відбуваються відповідно до плану підготовки збройних сил на 2023 рік, зазначили у Міноборони Білорусі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні.

Нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова приєднатися до російської агресії проти України у разі військового інциденту на кордоні та вторгнення українських військових на білоруську територію. Влада України неодноразово наголошувала, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь.

У лютому 2023 року уряд Білорусі підготував законопроєкт «Про народне ополчення» – як заявив Лукашенко, це було зроблено з урахуванням «негативного українського досвіду». У разі військових дій, за словами Лукашенка, загони «народного ополчення» «можуть трансформуватися в партизанський рух і стати резервом територіальної оборони». До складу «народного ополчення» можуть вступити 100-150 тисяч осіб, заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.