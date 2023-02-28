Розвідка Британії оцінила наслідки ймовірного пошкодження в Білорусі російського літака А-50

Інцидент із російським літаком-розвідником у Білорусі в разі підтвердження ще більше обмежить повітряні операції Росії, заявила 28 лютого розвідка Великої Британії.

«A-50 – російська бортова платформа раннього попередження й управління. Його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини і забезпеченні координації винищувачів. Те, хто відповідальний, а також пошкодження офіційно не підтверджені. Однак втрата A-50 була б серйозною для Росії, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій. Це, ймовірно, залишить в експлуатації шість робочих А-50, що ще більше обмежить повітряні операції Росії», – йдеться в повідомленні, поширеному Міністерством оборони Британії.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська.

За даними ByPol, в результаті двох вибухів пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Режим Олександра Лукашенка поки ніяк не прокоментував інцидент, хоча сам Лукашенко скликав неоголошену раніше нараду із силовиками.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що офіційний Мінськ заперечує інцидент, хоча цього не було.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових.

Після ймовірного інциденту в Мачулищах прикордонники посилено перевіряють людей, які виїжджають із Білорусі.

Правозахисники повідомили про затримання людей у Мачулищах і Фаніполі після ймовірного вибуху.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.