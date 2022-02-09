Грузія: Саакашвілі заявив, що таємно зустрічався з Лукашенком у Лондоні

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на судовому процесі у справі про розтрату державних коштів розповів про таємні зустрічі з фактичним очільником Білорусі Олександром Лукашенком у Лондоні, передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Я чотири рази таємно зустрічався із Лукашенком у Лондоні. Вперше розповідаю про це. Це була таємна дипломатія. Те, що Лукашенко досі не визнав (сепаратистські регіони Грузії – ред.) Південну Осетію та Абхазію – це результат моїх поїздок до Лондона», – заявив Саакашвілі.

Днями Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, заявляв, що не виключає визнання «незалежності» Абхазії та Південної Осетії.

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За його словами, щойно він зрозуміє необхідність цього кроку, і про це йому скаже президент Росії Володимир Путін, тоді це може статися. Щодо визнання Криму частиною Росії, Лукашенко пояснив свою раніше заявлену позицію, що нібито готовий це зробити, коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне постачати туди продукцію.

В Абхазії тоді позитивно сприйняли слова Олександра Лукашенка, а в Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що, з урахуванням двосторонніх відносин між Білоруссю та Грузією, питання про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії не стоїть на порядку денному.

Москва визнала два сепаратистських регіони Грузії, які заявили про своє відділення після П’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році. Більшість країн світу цього не зробила.