Голова МЗС Грузії проведе в Брюсселі безпекові консультації з НАТО і ЄС

Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані в понеділок прибуде до Брюсселя, де заплановані його дводенні консультації з питань безпеки з представниками НАТО і ЄС.

Росія вимагає від США та інших країн НАТО надати письмові гарантії щодо неприєднання не тільки України, але й Грузії до Північноатлантичного альянсу.

«Думаю, обмін нашими позиціями з керівництвом НАТО під час цього візиту є дуже важливим. У мене також будуть інші зустрічі з представниками НАТО, це буде дуже корисно. І ми узгодимо позиції, щоб на наступних переговорах з Російською Федерацією, а я впевнений, що вони будуть продовжені, наші партнери з НАТО знали про нашу позицію», – сказав Залкаліані.

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.