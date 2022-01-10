Суд у Тбілісі залишив у в’язниці людей, які допомагали Саакашвілі повернутися до Грузії

Тбіліський міський суд у Грузії 10 січня залишив під вартою на час слідства обвинувачених у справі про незаконний перетин кордону колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу» із посиланням на агентство «Новини-Грузія».

За даними прокуратури, Саакашвілі таємно прибув до порту Поті з України на поромі, який перевозив трейлер із молочними продуктами. Декілька днів він перебував на заході Грузії, а потім вирушив до Тбілісі, де був затриманий на квартирі водія трейлера Елґуджі Цомая.

Також слідство притягло до відповідальності у справі про незаконний перетин кордону ще трьох людей – напарника власника трейлера, а також двох працівників митниці у Поті.

Читайте також: Денісова назвала «катуванням» повернення Саакашвілі до в’язниці

Офіційно звинувачення у незаконному перетині кордону Саакашвілі висунули 20 жовтня. Справи причетних до справи чотирьох людей – Елґуджі Цомая, Георгія Наріманідзе, Зураба та Шалви Цоцорія, були виділені в окреме провадження.

Їх звинуватили в «приховуванні тяжкого злочину» і взяли під варту до закінчення слідства. Крім того, Цомая висунули ще одне звинувачення – за допомогу у перетині кордону.

На процесі 28 грудня 2021 року обвинувачені визнали свою провину. Як зазначають опозиційні телеканали, адвокати та сім’ї підсудних розраховували на пом’якшення вироку в обмін на визнання ними своєї провини. Проте, за словами прокурора Левана Вепхвадзе, про жодну процесуальну угоду не йшлося і затриманим ніхто нічого не обіцяв.

«Щодо свідчень, які дали обвинувачені, підтверджую, що вони визнали свою провину, але це не є безумовною підставою для заміни запобіжного заходу. Ніхто нікому нічого не обіцяв, це їхня позиція», – сказав прокурор.

За його словами, визнання вини обвинуваченими буде враховано під час винесення судом вироку. Стаття Кримінального кодексу Грузії, за якою їм висунули обвинувачення, передбачає від одного до чотирьох років позбавлення волі. Елґуджі Цомая, якого звинувачують також у сприянні в «незаконному перетині кордону», загрожує до п’яти років ув’язнення.

Експрезидента Грузії, українського посадовця Михеїла Саакашвілі раніше перевели до в’язниці міста Руставі з Горійського військового госпіталю, де він проходив реабілітацію після голодування. Адвокати Саакашвілі 30 грудня висловили занепокоєння щодо його здоров’я після цього транспортування.