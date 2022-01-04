Посольство США в Грузії розкритикувало владну партію «Грузинська мрія»

Посольство США в Грузії поширило заяву, в якій розкритикувало владну партію «Грузинська мрія» через ухвалення закону, який скасовує Службу державного інспектора, а також призначення ще одного судді Верховного суду.

«Минулого тижня правляча партія підірвала підзвітність уряду, скасувавши Службу державного інспектора, яка уповноважена розслідувати зловживання з боку поліції та захищати конфіденційність даних; підірвала незалежність окремих суддів, вносячи поправки до Закону про загальні суди і підірвала віру в судову систему, призначивши ще одного суддю Верховного суду, використовуючи некоректний процес добору. Громадськості не було надано жодних переконливих причин, через які ці дії потрібно було проводити поспіхом без відповідних консультацій», – йдеться в заяві американського посольства.

Американські дипломати додають, що «дії, які послаблюють демократичні інститути, такі як судова система або незалежні наглядові органи, завдають шкоди прагненню Грузії до членства в НАТО та Європейському союзі та підривають основні свободи, які є основою грузинської культури та суспільства».

На тлі гострої критики грузинський парламент 30 грудня затвердив ініціативу щодо розформування Служби держінспектора. Єдине, на що погодилася владна партія, – зберегти роботу 120 співробітникам служби замість того, щоб з 1 березня, як планувалося, звільнити їх. Проте посаду не збереже сама держінспектор Лонда Толорая. Законом скасовується Служба державного інспектора, а на її базі створюється два інші відомства.