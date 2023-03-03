Голови МЗС Росії й Китаю не підтримали пункти про війну і ядерну зброю в декларації G20

Росія й Китай не погодилися з пунктами про війну РФ проти України та використання ядерної зброї в підсумковому документі зустрічі зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) в Індії.

Учасникам засідання не вдалося дійти консенсусу щодо двох із 24 пунктів порядку денного, свідчать дані документу.

Перший стосується війни Росії проти України. Більшість присутніх «рішуче засудили» російську агресію і закликали РФ вивести війська з України. Учасники зустрічі зазначили, що війна викликає величезні людські страждання і негативно впливає на світову економіку. Зокрема, вона стримує економічне зростання, розганяє інфляцію, порушує ланцюжки постачання, збільшує дефіцит енергії та продовольства. Росія та Китай із цим не погодилися.

Другий пункт стосується міжнародного права під час війни. Учасники зустрічі підтвердили, що необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення й інфраструктури під час збройних конфліктів. Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі, наголошується в комюніке. Росія та Китай цей пункт також не підтримали.

Із рештою пунктів, включаючи боротьбу зі зміною клімату та втратою біорізноманіття, забезпечення гендерної рівності, протидію тероризму та наркоторгівлі, погодилися всі міністри закордонних справ «Групи двадцяти».

Днем раніше у кулуарах зустрічі поспілкувалися держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Розмова тривала менше ніж десять хвилин. За її результатами у Блінкена «не склалося враження, що Росія готова найближчим часом змінити свій курс».

Раніше ті ж два пункти не погодили міністри фінансів країн G20.