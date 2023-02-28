Путін підписав закон про призупинення участі РФ в ядерному договорі зі США

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.



Згідно із законом, рішення про поновлення участі Росії в угоді зможе ухвалити президент. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.



Про рішення призупинити участь Росії у договорі Путін оголосив минулого тижня у посланні до Федеральних зборів. Вже наступного дня, 22 лютого, законопроект одноголосно ухвалила Держдума та схвалила Рада Федерації.

Путін оголосив про це рішення після відмови Росії відновити передбачені договором обопільні інспекції міжконтинентальних балістичних ракет. Інспекції було перервано у 2020 році після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2022 року США закликали провести переговори щодо умов поновлення інспекцій, але Москва відповіла відмовою.

Читайте також: Байден: Путін зробив «велику помилку», оголосивши про призупинення дії договору про СНО

Рішення Путіна про призупинення дії СНО-3 викликало різку критику в західних столицях, попри запевнення російського МЗС у тому, що Росія продовжить виконувати інші важливі умови договору, у тому числі щодо обмежень на кількість ядерних боєголовок, що перебувають у її арсеналі, та сповіщення про випробування ракет.

Заступниця держсекретаря США Бонні Дженкінс зазначила, що Сполучені Штати поки що повністю не проаналізували наслідки рішення Володимира Путіна, але Вашингтон наразі не має свідчень про порушення Росією своїх зобовʼязань за договором СНО-3. Вона закликала Росію припинити «безвідповідальну ядерну риторику».

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.