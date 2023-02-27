Медведєв знову натякнув на можливе застосування ядерної зброї

Російський експрезидент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що в разі виникнення загрози існування його країни «питання буде вирішене разом із питанням існування всієї людської цивілізації». Про це Медведєв написав у статті, опублікованій 27 лютого в газеті «Известия».

Більша частина статті присвячена обґрунтуванню ідеї неминучості війни з Україною, витоки якої Медведєв бачить у розпаді СРСР. «Адже те, що ми спостерігаємо зараз, траплялося не один раз – у той момент, коли добігала кінця свого існування чергова світова імперія», – пише колишній президент.

Звинувачуючи керівників СРСР у недалекоглядній політиці, а країни Заходу – у ворожості та зарозумілості, Медведєв по суті визнає закономірність розпаду Радянського Союзу, порівнюючи його з імперіями минулого. На його думку, хоч що робили керівники пострадянської Росії, війна була невідворотною: «Історія невблаганна. Рим і Константинополь. Арабські халіфи і Чингісхан. Піднесення і безславна смерть Наполеона... Хоч на якій зі сторінок відкрий томи світового літопису, знайдеш одне й те ж. Після розквіту імперії та її золотого віку – довгий шлях до одного фіналу: до розпаду та війни чи війни та розпаду… Це світовий закон… Так і сталося з нами, із Союзом РСР, тільки у відкладеному варіанті».

При цьому «найсильнішим каталізатором війни після загибелі імперії», на думку Медведєва, виступають «країни навколо неї, що бажають подальшого поділу держави, що впала». Провину за російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року він покладає на Захід.

Колишній президент, знову апелюючи до історії, пише, що «будь-яка імперія ховає під своїми уламками пів світу, а то й більше».

Чим відрізняється нинішня Росія від СРСР, чи вона є «імперією» і чому, якщо всі імперії розпадалися, не може розпастись і вона, Медведєв не пояснює.

Найвищі російські керівники другий день поспіль порушують тему можливого розпаду Росії. Напередодні було показане інтервʼю з президентом Володимиром Путіним, який звинуватив Захід у прагненні її «розкасувати» (російською «раскассировать», рідкісне застаріле слово зі значенням «розформувати» чи «ліквідувати» – ред.). Розпад, на думку Путіна, загрожує тим, що замість росіян зʼявляться «якісь московити, уральці і так далі».

Лідери країн Заходу наголошують, що їхня підтримка України не має на меті розпад Росії. При цьому на адресу Москви справді лунають звинувачення в імперській політиці стосовно України та інших сусідніх країн.