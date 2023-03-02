Блінкен і Лавров мали коротку розмову на полях зустрічі G20 – Держдепартамент США

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 березня мали розмову тривалістю менш як 10 хвилин на полях зустрічі «Групи двадцяти» у Нью-Делі, повідомив високопоставлений чиновник Держдепартаменту США. Про це інформує агенція Reuters.

За словами високопосадовця, на зустрічі Блінкен вказав Лаврову, що Вашингтон готовий підтримувати Україну, щоб вона захищалася стільки, скільки буде потрібно. Інші подробиці розмови наразі не повідомлялися.

Раніше 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти», що триває в Індії, закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна, термін якої завершується цього місяця.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду.