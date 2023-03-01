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Москва продовжить зернову угоду лише за умови врахування інтересів РФ – Лавров

Зерновий термінал в Одесі (фото ілюстративне)

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва погодиться продовжити зернову угоду, яка дозволяє безпечно експортувати зерно з українських портів, лише якщо будуть враховані інтереси російських сільгоспвиробників.

«Російська сторона підкреслила, що продовження пакетної угоди по зерну можливе лише за умови врахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив щодо безперешкодного доступу на світові ринки», – йдеться у повідомленні.

У переговорах з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що продовження угоди можливе лише за умови врахування інтересів російської сторони.

Москва каже, що накладені на неї обмеження є «перешкодами» для експорту російської продукції.

Чорноморська зернова угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.

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