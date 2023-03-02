Блінкен на G20 вимагає від Росії продовжити дію зернової угоди з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти», що триває в Індії, закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Чорноморська зернова угода була укладена в 2022 році за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.