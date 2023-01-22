Із порту Чорноморська вийшло судно з пшеницею для Ефіопії

Із порту Чорноморська «зерновим коридором» вийшло чергове судно з 30 тисячами тонн української пшениці, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. тонн пшениці, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії, жителі якої потерпають від голоду», – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначили, що це вже четверте судно, що вийшло з порту Чорноморськ в рамках програми Grain From Ukraine.

У грудні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар назвав «найбільшою проблемою» у роботі «зернових коридорів» затягування інспекцій кораблів з боку російських представників.

Від 17 листопада «зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів.