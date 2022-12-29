Посол пояснив, чому Туреччина хоче бути посередником і не долучається до санкцій проти Росії

Для Туреччини роль медіатора у війні Росії проти України важлива з огляду на історичну політику цієї країни та внутрішню економічну ситуацію, вважає посол України в Туреччині Василь Боднар. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Вся політика вибудовується на принципі, який ще заповідав Ататюрк: «мир вдома – мир у світі». І ця ідея вкорінена в турецьке суспільство. Тому посередницькі зусилля якраз базовані у тому числі на орієнтації на внутрішній електорат. З іншого боку, звичайно, Туреччина не зацікавлена у цій війні, оскільки дуже сильно страждає економіка. Наша оборонна війна вплинула на їхній рівень інфляції, на постачання традиційних продуктів, які йшли (зерно, соняшникова олія, метал). Це і стимулює турецьку сторону бути більш активними в медіаторстві і в пошуці миру», – зазначив дипломат.

Водночас, за словами Василя Боднара, навряд чи Туреччина буде готова приєднатись до міжнародних санкцій проти Росії.

«До санкцій проти будь-якої країни Туреччина принципово не приєднується взагалі, але чітко декларує, що не буде створювати ті умови, щоб Туреччину використовували для обходу санкцій. Це пов’язано насамперед з їхніми економічними інтересами. Оскільки ми прекрасно знаємо, яка непроста ситуація всередині країни. І обмеження торгівлі, як вважають в Туреччині, вплине на внутрішню ситуацію. А перед виборами обмежувати постачання ресурсів до країни ніхто не буде», – пояснив дипломат.

Після початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну Туреччина стала майданчиком для проведення українсько-російських переговорів, а згодом президент країни Реджеп Ердоган відіграв важливу роль у збереженні зернової угоди, за що йому згодом подякував Володимир Зеленський.

Водночас Туреччина не долучилась до міжнародних санкцій щодо Росії.