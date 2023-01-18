Україна експортувала 2,3 мільйона тонн харчів за перші два тижні року – уряд

Україна відвантажила 2,3 мільйона тонн аграрної продукції за перші 15 днів 2023-го року, повідомила пресслужба Кабінету міністрів у середу.

«Це менше, ніж було за 18 днів грудня: тоді позначка перетину обсягів української агропродукції становила 3,6 мільйона тонн», – йдеться в повідомленні.

За даними уряду, від початку повномасштабної війни з України виїхало 41,3 мільйона тонн сільськогосподарської продукції, з них найбільше кукурудзи - 16,7 мільйона тонн.

«Найбільше за першу половину січня відправлено кукурудзи – 1,1 мільйона тонн. Це на 500 тисяч тонн менше, ніж за 18 днів грудня. Тоннаж поставок пшениці також зменшився фактично удвічі й становить 437 тисяч тонн. На третій позиції за обсягами відправок за 15 днів січня посідають шроти та соєві боби. Вони мають однакову кількість поставок – по 199 тисяч тонн кожної культури», – додає Кабмін.

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Зокрема, уряд зазначає, що експорт соняшникової олії скоротився до 148 тисяч тонн порівняно з 303 тисячами за 18 днів грудня.

При цьому 1,7 мільйона тонн харчів вивезли через морські та річкові порти, 486 тисяч тонн залізницею, 166 тисяч тонн автомобілями і 18 тисяч тонн поромом.

У грудні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар назвав «найбільшою проблемою» у роботі «зернових коридорів» затягування інспекцій кораблів з боку російських представників.

Від 17 листопада «зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів.