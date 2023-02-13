Кількість суден для експорту українського зерна знижується через дії Росії – Мінінфраструктури

В портах Великої Одеси спостерігається зниження кількості суден для завантаження зерна, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 13 лютого.

За даними відомства, протягом минулого тижня 25 суден експортували 1,1 мільйона тонн сільськогосподарської продукції до країн Африки, Азії та Європи.

«У порівнянні з попереднім тижнем обсяг експорту через порти Великої Одеси збільшився на 152 тисячі тонн. Водночас продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження. Минулого тижня порти Великої Одеси прийняли тільки 16 суден, позаминулого – 25», – йдеться в повідомленні.

Міністерство пояснює тенденцію скорочення заходів суден під завантаження зерном діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі.

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«Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними приводами. У зв’язку з цим в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 – прямують до українських портів за агропродукцією», – заявляє Мінінфраструктури.

Зараз у портах Великої Одеси перебувають 18 суден, на які завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства. «Зерновим коридором» рухається одне судно.

Урядове відомство планує збільшити тоннажність суден, які беруть участь у зерновій ініціативі, щоб збільшити обсяг експорту. Зокрема, очікується, що для експорту зернових тоннажність збільшиться з 20 тисяч до 25 тисяч тонн, для олії – з 6 до 10 тисяч тонн. При цьому в середньому відбувається 2,5 інспекцій суден вхідного флоту на добу, відтак збільшення обсягу в уряді очікують через півтора місяця.

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«Маємо сподівання, що питання з гальмуванням інспекцій буде вирішено силами наших партнерів та всього цивілізованого світу. Україна має право на вільне торговельне судноплавство згідно з конвенцією ООН з морського права, а світ – на безперебійний доступ до їжі. Росія має припинити нав’язувати всьому світу свою дискримінаційну політику», – йдеться в заяві.

У грудні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар назвав «найбільшою проблемою» у роботі «зернових коридорів» затягування інспекцій кораблів з боку російських представників.

Від 17 листопада «зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів.