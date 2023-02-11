Танкер у Криму «під прикриттям»: судно в порту Керчі ховало свою назву під ганчірками

У керченському порту 2 і 3 лютого було помічено судно, яке привернуло увагу журналістів Крим.Реалії своїми спробами уникнути ідентифікації. Екіпаж закрив ганчірками назву та ідентифікаційні номери на борту танкера. За допомогою фотографій із супутника та систем відеостеження суден проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» спробував розібратися: що за судно заходило у закритий для міжнародного судноплавства порт Криму.

Танкер, на якому інформаційні дані судна були закриті тканиною, було помічено в Керченському морському рибному порту на початку лютого. Судячи з того, що була закрита не лише назва на кормі та носі судна, а й унікальний ідентифікатор (IMO), візит цього танкера до закритого порту окупованого Росією Криму мав залишитися непоміченим.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму та закрив їх для міжнародного судноплавства. Іноземні судна, які порушують цю заборону, потрапляють під санкції: їх виключають із Реєстрів судноплавств і позбавляють права ходити під прапорами деяких держав. Тому капітани суден-порушників приховують заходи до кримських портів, відключаючи автоматичну ідентифікаційну систему (AIS).

У випадку з танкером у порту Керчі відключення AIS, мабуть, здалося недостатнім, тому назву судна приховали за допомогою підручних засобів.

Керченський морський рибний порт, біля одного з причалів якого був танкер, розташований у центральному районі Керчі. Прохід на територію заборонений, проте частина порту проглядається з вершини гори Мітрідат, і очевидці періодично фотографують судна в акваторії порту.

Крим.Реалії за допомогою журналістів проєкту української служби Радіо Свобода «СХЕМИ» отримали супутниковий знімок Planet Labs за 2 лютого, на якому видно, що цього дня невідомий танкер справді перебував біля причалу Керченського морського рибного порту.

Ідентифікація судна за фотографіями, а також за супутниковим знімком, неможлива, оскільки на фото можна побачити лише першу та дві останні літери назви танкера: G та ОW. Втім, Крим.Реалії спробували розшукати судно, використовуючи бази даних про місцеперебування суден.

Нам стало відомо, що судно залишило керченський порт 4 лютого. Цю інформацію підтвердили свідки. Супутникові знімки за суботу, 4 лютого, також зазначають, що танкер залишив акваторію керченського порту.

Усі судна, що перебувають у Керченській протоці і прямують до пункту призначення Чорним морем, зобов'язані йти з увімкненою автоматичною ідентифікаційною системою (AIS). Тому, щойно стало відомо про те, що невідоме судно залишило Керч, ми почали аналізувати бази даних про місцеперебування суден, на яких у режимі реального часу відображається морський трафік біля берегів Криму.

Близько 17:30 за київським часом у суботу 4 лютого автоматична ідентифікаційна система на сайті MarineTraffic виявила судно на виході з Керченської протоки в напрямку Чорного моря. То справді був танкер для зрідженого газу GAS SHADOW (IMO: 9129392, MMSI 630001008) під прапором Ґвінея-Бісау. За даними з відкритих джерел, танкер завдовжки 97,48 метра, завширшки 15,3 метра був збудований у 1997 році, його вантажопідйомність складає 4183 кубометри зрідженого газу.

На фотографіях з Керчі можна побачити на кормі судна першу та дві останні літери назви: G та ОW. Це збігається з назвою танкера GAS SHADOW, що з'явився на карті системи MarineTraffic 4 лютого.

Ми не можемо стверджувати, що саме GAS SHADOW перебував у порту Керчі 2 і 3 лютого, коли було зроблено знімки судна. Однак дані його автоматичної ідентифікаційної системи, отримані 5 лютого близько 12:15 за київським часом, свідчать, що танкер побував у турецькому порту Самсун, потім пройшов у напрямку Керч-Єнікальського каналу і пізніше попрямував до берегів Туреччини.

Переміщення танкера було зафіксовано 5 лютого близько 13:46 за київським часом у базі даних суден і портів на сайті FleetMon. Тут також можна побачити маршрут судна, що виходить із порту Самсун, наближається до Керченської протоки, а потім повертається у Чорне море.

Фотографії танкера GAS SHADOW є у відкритому доступі (на скріншоті нижче танкер GAS SHADOW, сфотографований у період з 2009 до 2021 року, коли це судно називалося CORAL MILLEPORA).

Якщо порівняти зображення з фотографіями судна, що заходило в порт Керчі, можна побачити певну схожість.

Станом на 11-у годину за київським часом 10 лютого, танкер GAS SHADOW перебував у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Судно не зайшло у порт, і, судячи з даних автоматичної ідентифікаційної системи (AIS), продовжує перебувати у морі. У графі «пункт призначення» зазначено: For order.

Це означає, що судно перебуває в очікуванні рейсового завдання та ще не зафрахтоване. Проте, як пояснило Крим.Реалії джерело, обізнане в роботі портових служб кримських портів, це також може бути хитрощами, на які йдуть, щоб не розголошувати порт призначення на певному етапі.

Без збігу унікальних ідентифікаційних даних (IMO, MMSI) неможливо з упевненістю стверджувати, що саме GAS SHADOW був помічений у закритому для міжнародного судноплавства порту Керчі. Проте практика показує, що рано чи пізно кораблі-порушники, незважаючи на хитрощі екіпажу, потрапляють у поле зору журналістів-розслідувачів та уповноважених відомств.

Кореспонденти Крим.Реалії неодноразово фіксували подібні випадки, зокрема вивезення зерна з материкової України на територію окупованого Криму.

Напередодні Прокуратура АР Крим і Севастополя повідомила, що капітана російського судна «Надія» підозрюють у незаконному перевезенні українського зерна. За версією української прокуратури, підозрюваний капітан періодично вимикав AIS і вносив у систему фіктивні відомості щодо курсу судна, яке нібито прямувало до портів РФ, а не до закритих морських портів Криму. Його дії кваліфіковано як порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію півострова та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Раніше українська прокуратура повідомляла про підозри російському міністру сільського господарства Криму, директору компанії-власника кораблів РФ та п'яти капітанам російських суден (ч. 2 ст. 332-1 КК України). За версією слідства, всі вони були причетні до перевезення награбованого зерна через окупований Крим.