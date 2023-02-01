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Японія надасть 170 мільйонів доларів на відновлення України – Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав відновлення критичної інфраструктури пріоритетом на цей момент

Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів для відновлення України, повідомило Міністерство інфраструктури 1 лютого.

За повідомленням, кошти підуть на проєкти екстреного відновлення, в тому числі відбудову критичної інфраструктури. Зокрема, цей пакет передбачає надання японськими партнерами «товарів та послуг, необхідних для відновлення».

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав відновлення критичної інфраструктури пріоритетом на цей момент.

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«Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів», – прокоментував Олександр Кубраков.

Рішення планують фіналізувати укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

У січні Японія повідомила про виділення 95 мільйонів доларів на відновлення України.

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