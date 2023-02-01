Японія надасть 170 мільйонів доларів на відновлення України – Мінінфраструктури

Уряд Японії виділив 170 мільйонів доларів для відновлення України, повідомило Міністерство інфраструктури 1 лютого.

За повідомленням, кошти підуть на проєкти екстреного відновлення, в тому числі відбудову критичної інфраструктури. Зокрема, цей пакет передбачає надання японськими партнерами «товарів та послуг, необхідних для відновлення».

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков назвав відновлення критичної інфраструктури пріоритетом на цей момент.

Читайте також: НАТО і Японія обіцяють посилити зв’язки на тлі «складного безпекового середовища» – Reuters

«Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах. Підтримка наших партнерів є вкрай цінною та потрібною. Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів», – прокоментував Олександр Кубраков.

Рішення планують фіналізувати укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

У січні Японія повідомила про виділення 95 мільйонів доларів на відновлення України.