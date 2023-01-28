Посівні площі під врожай-2023 зменшилися на 25% – Мінагрополітики

Очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га), повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

«Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій», – сказав він.

За його словами, після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій.

«Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва», – сказав він.

Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови, тож, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих, додав Висоцький.

Чиновник заявив, що наразі складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур, які значно залежатимуть від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника. В тому числі – від наявності насіння та добрив. Вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання.

Висоцький резюмував, що ключовою проблемою для аграріїв залишається дорога логістика. Також, за його словами, негативний вплив на агросектор має енергетична криза.

4 листопада 2022 року Міністерство аграрної політики повідомляло, що посівні площі для озимих в Україні цього року «з відомих всім причин» скоротилися на 20,4%.