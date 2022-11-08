Аграрії засіяли близько 90% від прогнозованого обсягу озимих – Мінагрополітики

Працівники сільського господарства завершують сівбу озимих зернових культур, повідомляє Міністерство аграрної політики.

«Станом на перший тиждень листопада їх посіяно 4,3 мільйона гектарів, або 90% до прогнозу», – йдеться в заяві.

За даними міністерства, аграрії засіяли:

3,6 мільйона гектарів, або 91% пшениці

568 тисяч гектарів, або 84% ячменю

79 тисяч гектарів, або 92% жита

Найбільше пшениці та ячменю засіяли на Одещині – відповідно 470 тисяч та 181 тисяча гектарів. Найбільше жита – 18 тисяч гектарів – засіяли на Волині.

«Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Тернопільщини та Буковини завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення Житомирщини, Полтавщини, Хмельниччини та Чернігівщини», – йдеться в повідомленні.

4 листопада Міністерство аграрної політики повідомляло, що посівні площі для озимих в Україні цього року «з відомих всім причин» скоротилися на 20,4%.