Президенти США і Єврокомісії наступного тижня обговорять питання підтримки України – Білий дім

Президент США Джо Байден на зустрічі наступного тижня з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорить питання підтримки України, йдеться на сайті Білого дому.

Згідно з повідомленням, зустріч запланована на п’ятницю, 10 березня.

«Лідери розглянуть тісну співпрацю між Сполученими Штатами та Європейським союзом щодо підтримки України у той час, коли вона захищає свої суверенітет та демократію, і питання покладання витрат на Росію за її агресію», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Байден планує обговорити з фон дер Ляєн інші виклики міжнародній безпеці, включно зі спільною роботою над вирішенням проблем, що походять від КНР.

Також, як зазначається, сторони обговорять координацію між США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в екологічно чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок.

У четвер стало відомо, що 3 березня Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні.