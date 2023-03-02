G20 не змогла узгодити заяву щодо війни Росії проти України

Міністри закордонних справ країн «Групи 20» (G20) не змогли «узгодити» позиції щодо війни Росії проти України, що призвело до того, що спільна декларація щодо конфлікту не була схвалена.

Як і очікувалося, повномасштабне вторгнення Росії в Україну домінувало в дискусіях на зустрічі в Нью-Делі, Індія, в той час, як найбільші економіки світу намагаються обмежити вплив війни. G20 складається з 19 країн і Європейського союзу, на частку яких припадає близько 85 відсотків світової економіки і дві третини населення.

Незважаючи на те, що засідання включало несподівану коротку зустріч між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і його російським колегою Сергієм Лавровим, міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар сказав, що щодо війни РФ в Україні «були розбіжності, які ми не змогли подолати».

Блінкен, який вперше за вісім місяців перебував в одній кімнаті зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, заявив, що зустріч була «затьмарена неспровокованою і невиправданою війною Росії проти України, навмисною кампанією знищення цивільних цілей та її нападом на основні принципи Статуту ООН».

Очікувалося, що Блінкен і Лавров не будуть вести переговори віч-на-віч на зустрічі G20, але вони розмовляли в кулуарах заходу близько 10 хвилин, повідомив високопоставлений чиновник США.

За словами чиновника, Блінкен сказав Лаврову три пункти: що США підтримуватимуть Україну у війні стільки, скільки буде потрібно для її припинення, що Росія має скасувати своє рішення про призупинення участі ядерному договорі зі США і що Москва повинна звільнити затриманого американця Пола Вілана. Посадовець відмовився повідомити про відповідь Лаврова.

Російські інформаційні агентства підтвердили, що Блінкен і Лавров розмовляли, але уточнили, що вони зробили це «на ходу».

Коментарі Блінкена прозвучали в той же день, коли Лавров провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном на полях заходу.

Багато хто з лідерів G20 побоюються, що Китай може вирішити постачати Росії зброю для війни проти України, і сподіваються переконати Пекін залишатися осторонь.

Але в заяві російського МЗС щодо зустрічі Лаврова і його китайського колеги Москва заявила, що сторони погодилися відкинути «спроби втручання у внутрішні справи інших країн, нав’язування односторонніх підходів шляхом шантажу й погроз та протидії демократизації міжнародних відносин».

Китайська сторона зустріч наразі не коментувала.