Лукашенко і Сі підписали угоди, які можуть сприяти Росії в уникненні санкцій – ISW

Білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко і голова КНР Сі Цзіньпін підписали 1 березня пакет із 16 документів, які можуть сприяти ухиленню Росії від санкцій, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Лукашенко заявив, що білоруські виробники зацікавлені у вивченні «компетенцій і технологій китайських компаній у формуванні компонентної бази, виробництві двигунів, трансмісій, мостів, інших вузлів і агрегатів». Раніше ISW оцінював, що Китай може таємно переправляти до Росії через Білорусь військову техніку або техніку подвійного призначення», – вказано в повідомленні.

Експерти також припускають, що Лукашенко прагне посилення китайського економічного впливу в Білорусі, щоб «захиститися від російського інтеграційного тиску, хоча ці заходи щонайбільше відстрочать поточну кампанію Росії щодо забезпечення повного економічного контролю над Білоруссю».

Олександр Лукашенко заявив 1 березня під час візиту до Китаю, що його країна повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо досягнення миру в Україні.

«Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових, неортодоксальних підходів і відповідальних політичних рішень», – сказав Лукашенко голові Китаю Сі Цзіньпіну, додавши, що Білорусь «повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки, яку ви висунули».

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.