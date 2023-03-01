Лукашенко в Китаї заявив про повну підтримку плану Пекіна щодо України

Близький союзник Кремля, білоруський авторитарний правитель Олександр Лукашенко заявив 1 березня під час візиту до Китаю, що його країна повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо досягнення миру в Україні.

«Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових, неортодоксальних підходів і відповідальних політичних рішень», – сказав Лукашенко голові Китаю Сі Цзіньпіну, додавши, що Білорусь «повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки, яку ви висунули».

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.

Сполучені Штати оціюють мирний план, висунутий Китаєм, із певним скептицизмом, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план із припинення війни Росії проти України, заявив, що головне не слова, а кроки, які йдуть за ними, і результати.

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із критикою пропозицій Китаю, заявивши, що вони не є мирним планом.