Пропозиції Китаю «не є мирним планом» – Боррель

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із критикою пропозицій Китаю щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

«Китай представив свій «позиційний документ» про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину – ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень», – написав Боррель у блозі, поширеному 26 лютого на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Очільник європейської дипломатії вважає, що досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України.

«Російська війна і напруженість у відносинах між Китаєм і США розривають те, що ми часто називаємо «міжнародним порядком, заснованим на правилах». Але водночас, більшість країн усе ще сподівається на те, що ООН знайде рішення», – вказав Боррель, додавши, що «залишає Нью-Йорк (де відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН щодо України – ред.), підбадьорений твердою рішучістю та підтримкою, яку світ продемонстрував Україні».

Організація Об’єднаних Націй більшістю голосів 23 лютого проголосувала за те, щоб вимагати від Росії «негайно» та «беззастережно» вивести свої війська з України. Поданий Києвом до першої річниці повномасштабної війни документ містить заклик до встановлення «справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН».

На засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію, яка підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, підтримала 141 держава, проти виступили семеро (це, зокрема, Росія, Білорусь, Еритрея, Малі та Сирія). Утрималися 32 країни, серед яких Китай, Індія, Іран, Казахстан, Вірменія, Таджикистан та інші.

ООН також відхилила поправки Мінська, які передбачають заклик до переговорів та заборону постачання озброєнь Києву.