Шольц під час виступу в Бундестазі застеріг Китай від озброєння Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 березня закликав Китай не надсилати зброю Росії, щоб допомогти їй у війні проти України, і натомість попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона відвела свої сили.

Як повідомляє агентство Reuters, у своїй промові в німецькому парламенті Шольц сказав, що його розчаровує той факт, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення, водночас канцлер привітав зусилля Китаю щодо ядерної деескалації.

«Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, – сказав він. – І не постачайте зброю агресору Росії».

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.

Сполучені Штати оціюють мирний план, висунутий Китаєм, із певним скептицизмом, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запропонований Китаєм план із припинення війни Росії проти України, заявив, що головне не слова, а кроки, які йдуть за ними, і результати.

Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із критикою пропозицій Китаю, заявивши, що вони не є мирним планом.