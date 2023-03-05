Влада Китаю має визначитися, чи справді хоче стати на сторону Путіна – Кірбі

Влада Китаю має визначитися, чи справді вона хоче стати на сторону президента РФ Володимира Путіна, зазначив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки» .

«Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану Путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок», – сказав він.

Кірбі зазначив, що передача зброї Росії завдала б удару по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві. І, за його словами, якщо Пекін дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме цей крок таким, що не відповідає його інтересам.

«Китаю належить зробити вибір. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати панові Путіну вбивство невинних українців», – додав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ висловив скептицизм щодо плану Китаю, стверджуючи, що Пекін «не заслуговує великої довіри», бо «не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну.