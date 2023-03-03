У США наймають нових прокурорів для контролю за дотриманням санкцій проти Росії

Міністерство юстиції США наймає 25 нових прокурорів, які розслідуватимуть ухиляння від санкцій і заходів експортного контролю щодо Росії. Про це повідомив помічник міністра юстиції США Метт Олсен, пише The Wall Street Journal.

За словами Олсена, прокурори працюватимуть із корпораціями для розслідування випадків обходу обмежень. У разі виявлення порушень, нові співробітники Мін’юсту зможуть відкривати кримінальні справи проти компаній.

Наймати прокурорів вже почали, зазначає The Wall Street Journal.

Минулого року США та їхні західні союзники запровадили проти Росії жорсткі санкції у відповідь на збройний напад РФ на Україну. У відповідь Москва для постачання необхідних товарів найняла державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай і Туреччина. Американські офіційні особи вважають, що без ще більшого посилення санкцій російський президент Володимир Путін зможе зберегти свою владу та продовжити війну, пише видання із посиланням на представників адміністрації США.

Раніше Вашингтон закликав американський бізнес забезпечити дотримання санкцій щодо Росії. Мін’юст, Міністерство торгівлі та Міністерство фінансів США опублікували спільну заяву, в якій попередили про судове переслідування для тих, хто не дотримуватиметься обмежень.

За даними європейського статистичного відомства, за перші дев’ять місяців повномасштабної війни на території України обсяг постачання товарів з Євросоюзу до Росії знизився на 47%. При цьому європейський експорт у сусідні з Росією країни, насамперед до Грузії, Казахстану і Киргизстану, зріс на 48%. Продажі до країн СНД наростили всі країни ЄС, крім Швеції та Мальти.