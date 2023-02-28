Продукція подвійного призначення з країн Заходу потрапляла до Росії після 24 лютого – звіт

Росія щонайменше до листопада 2022 року продовжувала отримувати компоненти західного виробництва, які могла використати для виробництва зброї, в тому числі використовуваної проти України. Про це йдеться в оприлюдненому 28 лютого звіті Міжнародного партнерства з прав людини (МППЛ) та Незалежної антикорупційної комісії (NAKO, організація зі структури Transparency International, яка опікується питаннями корупції в секторі оборони).

За цими даними, компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, імпортуються до Росії через офіційних дистриб’юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

«Також дані, які виявила і проаналізувала НАКО у рамках цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети «Калібр» входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких – девʼять американських, а також швейцарська і тайванська», – ідеться у повідомленні.

Автори звіту вважають, що політикам та бізнесу необхідно усвідомити та публічно визнати наявність проблеми, провести перегляд чинних санкцій та заходів експортного контролю, а також покращити відстеження кінцевих користувачів.