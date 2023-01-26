У Німеччині затримали чоловіка за підозрою в роботі на російські спецслужби

Офіс генерального прокурора Німеччини повідомив про затримання підозрюваного в зборі даних для російської розвідки – про це йдеться в заяві відомства 26 січня.

За даними німецької прокуратури, чоловіка, якого ідентифікують як «Артур Е.», затримали на минулих вихідних у аеропорту Мюнхена, коли він повертався зі Сполучених Штатів. У понеділок 23 січня суд взяв його під варту.

Читайте також: Росія закуповувала західні компоненти для виробництва зброї щонайменше до грудня 2022 року – «Важные истории»

Як йдеться в заяві, Артур Е. привіз до Росії інформацію, отриману співробітником Служби зовнішньої розвідки Німеччини на ім’я «Карстен Л». Останнього затримала німецька поліція в грудні 2022 року.

Які саме дані були передані Росії, німецька прокуратура не уточнює.