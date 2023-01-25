Росія закуповувала західні компоненти для виробництва зброї щонайменше до грудня 2022 року – «Важные истории»

Компанія «Радіоелектронні технології» (КРЕТ), яка є дочкою російської державної корпорації «Ростех», через ланцюжок посередників купує мікроелектроніку в Китаї, США, Німеччині, Швейцарії, Японії та Туреччині для виробництва зброї, яка застосовується на війні в Україні, пише видання «Важные истории».

«Ростех» через посередників закуповує продукцію американських компаній Analog Devices, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Bourns, швейцарської ST Microelectronics, японської Murata, німецької Infineon. Уся ця продукція має підлягати експортному контролю.

Ланцюжок постачань такий: компанія ВМК (місто Саратов) із чотирма співробітниками постачає продукцію концерну «Радіоелектронні технології» (КРЕТ). У ВМК всього чотири співробітники, але це один із найбільших постачальників електронних компонентів до Росії. За 2022 рік вона завезла товарів на 43 мільйони доларів.

ВМК закуповує мікроелектроніку у своїх закордонних партнерів – гонконзької Tordan Industry Limited та турецької Turkik Union And Dijital Teknoloji. При цьому китайська компанія належить власнику самого ВМК. Турецькою компанією володіють родина племінників колишнього начальника розвідки Головного управління безпеки Туреччини Атілли Айтека. За схожою схемою діють інші постачальники «Ростеху».

Ця мікроелектроніка необхідна для виробництва комплексів радіоелектронної протидії «Хібіни», що захищає російські літаки від систем ППО, «Вітебськ», що захищає гелікоптери, «Красуха», а також комплексу перешкод САП-518СМ. Усі з них російська армія зараз використовує в Україні.

До цього «Важные истории», Reuters та Британський інститут оборонних досліджень (RUSI) випустили розслідування про те, як західні виробники продовжують постачати Росії компоненти для бойового безпілотника «Орлан-10» через фірми-посередники.

Журналісти зʼясували, що з січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ), виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних компонентів на суму понад 25 мільйонів доларів.