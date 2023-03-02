«Грошей не буде вже в наступному році» – олігарх Дерипаска про економічні перспективи Росії

Російський олігарх Олег Дерипаска вважає, що внаслідок чинної економічної політики в Росії вже в 2024 році «не буде грошей». Про це, як повідомляє 2 березня видання «Taйга-інфо», Дерипаска заявив на Красноярському економічному форумі.

«Держкапіталізм… – це шлях у нікуди. Я з жахом спостерігаю ті ресурси, які за минулий рік витрачені, мабуть, марно. Раніше я думав, що це мільярди, а зараз, я дивлюся, рахунок уже йде на трильйони. Лише ринкова основа економіки, лише питання, що регулюються конкурентним середовищем (допоможуть країні)… Грошей не буде вже наступного року», – сказав один із співвласників третього у світі виробника алюмінію, компанії «РусАл».

Дерипаска стверджує, що «нам будуть потрібні іноземні інвестори».

«Іноземний інвестор дивитиметься на те, як російський інвестор заробляє, які у нього умови. Якщо ми не створимо ці умови і не зможемо забезпечити привабливості наших ринків, ми так і мріятимемо і в 2033 році говоритимемо ті ж слова», – сказав підприємець.

З 10 березня у США розпочне діяти 200-відсоткове мито на імпорт алюмінію з Росії, що може спричинити повну зупинку постачання російського металу на американський ринок.

Влада США розглядала санкції щодо російського алюмінію ще в лютому 2022 року, але тоді відмовилася від цього заходу. Зараз, за даними Bloomberg, США запроваджують безпрецедентне мито через те, що Росія демпінгує на ринку.

Головним російським експортером алюмінію є компанія «РусАл», заснована бізнесменом Олегом Дерипаскою. Дерипаска був включений до списку санкцій ще до широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Російський експорт до початку повномасштабної війни проти України становив близько 10 відсотків всього алюмінію, який закуповували США. Після запровадження міжнародних санкцій частка російських експортерів алюмінію на американському ринку скоротилася до трьох відсотків. Замістити їх для американської економіки реально, вважають джерела Bloomberg.