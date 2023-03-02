Київ закликає ЄС якнайшвидше розпочати підготовку наступного пакета санкцій проти РФ

Європейський Союз має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакета, санкцій проти Росії, заявляють у Міністерстві закордонних справ України.
«Жодним чином не зменшуючи важливість усунення лазівок для обходу санкцій, ми переконані, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій. Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки», – написав речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.
У МЗС нагадують, що до останнього санкційного пакету ЄС не увійшла низка елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації «Росатом», причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика.
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«Реальність така, що Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це – сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи», – додає речник зовнішньополітичного відомства.
Київ наголошує, що посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають бути паралельними процесами і доповнювати один одного.
За рік повномасштабного вторгнення Росії до України ЄС вже ухвалив 10 санкційних пакетів. Напередодні спецпосланник ЄС Девід О'Салліван заявив, що після ухвалення 10-го пакету санкцій ЄС планує змістити акцент на забезпечення дотримання вже чинних обмежень.
25 лютого Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. До списку включено 121 фізичну та юридичну особу. Пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро. Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки.
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