FT: країни Заходу закликали ОАЕ припинити постачання електроніки до Росії

Представники Сполучених Штатів, Євросоюзу та Великої Британії закликали Обʼєднані Арабські Емірати припинити експорт до Росії критично важливих товарів, які Москва може використати у військових цілях, пише Financial Times.

Експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж усемеро і, за даними російської митниці, сягнув майже 283 мільйонів доларів, уточнює газета з посиланням на фонд «Вільна Росія». Також ОАЕ за рік експортували до Росії в 15 разів більше мікрочипів, ніж роком раніше, а обсяг торгівлі цією продукцією зріс до 24,3 мільйона доларів порівняно з 1,6 мільйона доларів у 2021 році.

Через це в лютому 2023 року ОАЕ відвідали голова американського офісу з координації санкцій Джеймс ОʼБраєн, посол ЄС із санкцій Дейвід ОʼСалліван та директор британського управління санкцій Дейвід Рід. Метою їхнього візиту, як зазначає FT, стало «розʼяснення широкого спектру торгових обмежень», а також тиск на офіційних осіб ОАЕ, щоб припинити можливе порушення санкцій.

Країни Заходу, як зазначає газета, також стурбовані реекспортом, що дозволяє здійснювати постачання товарів через ОАЕ в обхід накладених на Росію обмежень.

«Наш запит (до ОАЕ) полягає в тому, щоб вони припинили реекспорт і визнали, що цей реекспорт є проблематичним», – сказало джерело видання, додавши, що «обговорення тривають».

Раніше Financial Times писала, що Євросоюз планує провести розслідування зростання експорту до країн, які є сусідами з Росією, вважаючи, що таким чином постачальники можуть обходити західні санкції. Видання зазначило, що, згідно з аналізом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), суттєво зріс імпорт із західних країн та експорт до Росії у Вірменії, Киргизстану та Туреччини. Це зростання, як наголошують журналісти, збігається з більш ніж 50-відсотковим падінням експорту ЄС, США та Великої Британії до Росії порівняно із середнім показником у 2017–2019 роках.

У десятому пакеті санкцій Євросоюзу передбачена заборона на транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС, щоб уникнути обходу санкцій. Також ЄС запровадив додаткові обмеження на постачання до Росії електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей машин, запчастин для вантажних автомобілів та реактивних двигунів, а також будівельних товарів, які можуть використовуватись російською армією.