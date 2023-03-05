Російське судно з санкційного переліку перетнуло Босфор – Naval News

Російське вантажне судно, внесене в перелік санкцій США, прямуючи з Сирії до порту Новоросійськ з важким вантажем, в ніч проти неділі пройшло Босфор, яку контролює Туреччина. Про це повідомляє сайт Naval News.

Він зазначає, що Туреччина після початку війни в Україні закрила шлях через протоки між Середземним та Чорним морями для російських військових кораблів, але на допоміжні та торгові судна це не поширюється.

Судно під назвою «Спарта-4», як повідомляється, належить російській компанії «СК Південь», яка внесена до американських санкційних списків. Саме судно також під санкціями, зазначає російська служба BBC.

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Після землетрусу в Туреччині та Сирії на початку лютого корабель доставив до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу. Потім він вирушив назад до Росії.

У східній частині Середземного моря судно супроводжував російський корвет «Стерігаючий». Як пише Naval News, судно «швидко і тихо пройшло через Босфор у темний час доби», причому його осадка свідчила про велике завантаження.

Naval News припускає, що на борту – військове обладнання, підтверджень цьому з інших джерел немає. У Тартусі розташована російська військово-морська база.

Минулого літа Україна висловлювала занепокоєння через можливу доставку морем із Сирії до Росії зенітно-ракетних комплексів С-300, які російська армія використовує у війні.