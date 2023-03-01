Росія може вербувати палестинців для війни проти України – ЗМІ

Росія вербує молодих палестинців для участі у війні проти України. Про це, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, інформує видання The Media Line із посиланням на джерело у спецслужбах Лівану.

За словами співрозмовника видання, палестинці отримують від деяких російських організацій 350 доларів. Вербуванням займаються люди, повʼязані з представництвом Палестинської національної адміністрації у Лівані.

Крім того, до вербування причетне ліванське радикальне угруповання «Хезболла», пише видання. Воно допомагає знайти тих палестинців, які вміють керувати безпілотниками та мають досвід ведення партизанської війни у міських районах.

За інформацією The Media Line, Росія відправляє палестинців на передову. Загалом на фронт після експрес-підготовки відправлено близько 300 осіб, стверджує видання. Ще 100 палестинців готуються до відправки на війну.

Більшість найманців родом із Ейн-аль-Халва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані, на південь від портового міста Сідон, зазначає The Media Line.

Видання вказує, що новобранці є членами руху ФАТХ, який очолює голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас.

За даними The Media Line, Росія також шукає найманців у Сирії. Цим, зокрема, займається угруповання «ПВК Вагнера». Крім іншого, на війну з Україною на боці Росії можуть вирушати і бійці сирійських регулярних військ, насамперед із військових частин, які курирує Росія. Ці бійці отримують за участь у бойових діях від 500 до 700 доларів на місяць, що є за сирійськими мірками дуже великою зарплатою.