США запровадили санкції щодо шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти

США запровадили санкції щодо шести компаній щодо транспортування і продажу іранської нафти, повідомляє Держдепартамент США.

«Сьогодні Держдепартамент вносить до санкційних списків шість юридичних осіб, які займається транспортуванням або продажем іранських нафтопродуктів або нафтохімічної продукції», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Держдепу.

Під нові санкції потрапили в'єтнамська компанія Golden Lotus Oil Gas and Real Estate через транспортування нафтопродуктів з Ірану, китайські компанії Global Marine Ship Mgmt і Shanghai Xuanrun Shpg, а також Swedish Management з ОАЕ. Також обмеження застосували до іранських компаній Shiraz Petrochemical та Bushehr Petrochemical через продаж нафтохімічної продукції з Ірану.

Крім того, держдепартамент США визначив 20 суден як заблоковану власність цих підсанкційних структур.

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Економіка Ірану була зруйнована роками суворих економічних санкцій, запроваджених Вашингтоном після того, як Сполучені Штати вийшли з ядерної 2018 року. Зараз Тегеран намагається обійти санкції, щоб продати нафту.

До санкцій США Іран експортував 2,5 мільйона барелів сирої нафти та газового конденсату на день.