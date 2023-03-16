Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем для боротьби з дронами – Axios

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж Україні систем радіоелектронної боротьби із безпілотниками, пише видання Axios із посиланням на трьох ізраїльських і українських посадовців.

Це може допомогти Києву збивати іранські дрони, які з осені минулого року Росія використовує у війні з Україною.

За даними видання, ізраїльські міністр оборони Йоав Галлант і голова МЗС Елі Коен схвалили рішення про видачу ліцензії ще у лютому. Їх отримали дві ізраїльські компанії – Elbit і Rafael, які розробляють системи протидії безпілотникам.

Коен розповів про це президентові України Володимиру Зеленському під час візиту до Києва, що відбувся у середині лютого, пише Axios. Це був перший публічний візит ізраїльського високопосадовця до столиці України від початку російського повномасштабного вторгнення.

Неназваний український чиновник повідомив виданню, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати інформацію про системи захисту від безпілотників, але ніяких договорів не підписували.

Запропоновані Ізраїлем системи можуть збивати дрони на відстані близько 40 кілометрів, їх можна розміщувати поблизу електростанцій та інших важливих об’єктів. Україна зацікавлена у таких системах, проте на даний момент вони розглядаються як менш важливі, бо зараз українські сили самостійно перехоплюють від 75% до 90% дронів, кажуть українські посадовці. «Що нам справді потрібно, то це оборонна система проти балістичних ракет», – сказав український чиновник.

Ізраїльські офіційні особи стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики країни, оскільки системи мають оборонний характер і не можуть використовуватись проти російських військових.

Крім того, як пише Axios, високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, була можливість побачити, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.

На початку лютого Іран звинуватив Ізраїль в ударі безпілотника по військовому заводі поблизу центрального міста Ісфаган і пообіцяв відповідь.

Ізраїль давно заявляє, що готовий завдати ударів по іранських цілях, якщо дипломатія не зможе стримати ядерну чи ракетну програми Тегерана, але не коментує конкретні інциденти.

За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфагана розташовується підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed, якими Росія, зокрема, завдає ударів по Україні.