Вночі сили ППО знищили 13 дронів із 15-ти, атака була спрямована на центр і схід України – Ігнат

Вночі проти 6 березня російські війська випустили, за попередніми даними, 15 ударних іранських дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Було запущено 15 цих БПЛА попередньо, 13 із них знищено протиповітряною обороною, різними вогневими засобами. Тобто бачимо, що результат доволі непоганий, атакували з півночі, атакували центральні, східні області. Є перелік населених пунктів, не будемо детально його озвучувати, де нищилися ці дрони-камікадзе нашою ППО», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Як уточнили згодом у командуванні Повітряних сил, 12 дронів знищили сили протиповітряної оборони Повітряних сил, ще один – підрозділи ППО «інших складових сил оборони України». Пуск був здійснений з Брянської області Росії.

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Ігнат також прокоментував, чому запуск дронів відбувся з північного напрямку, хоча раніше російська армія використовувала для цього окуповані Криму і східне узбережжя Азовського моря.

«Причина може бути проста, якщо цілі, які вони собі намітили – Київщина, дуже багато атакують Київську область – тут банально коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є мобільні вогневі групи, винищувачі, які працюють по цих «шахедах». Тому дорогою до Києва їх знищували повітряні командування «Південь» і «Схід», а зараз із півночі доволі невелика відстань. Тому ймовірно, що такий спосіб обрали з цього напрямку», – припустив він.

Вночі війська РФ атакували Дніпропетровську область чотирма безпілотниками. Крім того, протиповітряна оборона працювала на Київщині.