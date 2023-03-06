Вночі війська РФ запустили 4 БПЛА по Дніпропетровщині, вранці обстріляли Нікопольський район – ОВА

Вночі війська РФ атакували Дніпропетровську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночi ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Проте наші героїчні військовi з пiвденного командування «Схiд» їх знищили. Ймовiрно, це були Shahed», – повідомив Лисак.

За його словами, вже вранці з важкої артилерії російські війська обстріляли Нікопольський район.

«Після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерiю по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються», – повідомив він.

Лисак зазначив, що попередньо – без жертв.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.