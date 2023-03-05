Запоріжжя: рятувальні роботи на місці російського удару завершилися, 5 зниклих безвісти – Куртєв

Рятувальники завершили пошуки вцілілих на місці влучання в житловий будинок у Запоріжжі, повідомив секретар міської ради Андрій Куртєв увечері 5 березня.

«Завершилися пошуково-рятувальні роботи у будинку, який 2 березня був жорстоко зруйнований ворожою ракетою. Тієї ночі росіяни вбили 13 мирно сплячих людей – чоловіків, жінок, маленьку дитинку… Ще пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти», – заявив він.

Куртєв додав, що завтрашній день, 6 березня, у Запоріжжі оголошений днем жалоби. Крім того, він анонсував зустріч із жителями постраждалого будинку по вулиці Незалежної України, 67, у міській раді на 11 ранку.

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Росія завдала ракетного удару по будинку в Запоріжжі в ніч на 2 березня, внаслідок чого будинок частково зруйнований. За даними місцевої прокуратури, попередньо була використана ракета ЗРК С-300.

Правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові обстрілюють Запоріжжя упродовж багатьох місяців. Близькість лінії фронту дозволяє їм обстрілювати обласний центр переробленими для наземного застосування ракетами С-300, які не можуть бути збиті наявними в українських військових засобами ППО. Ці ракети, конструктивно призначені для ураження повітряних цілей, не мають високої точності під час стрільби по наземних обʼєктах.